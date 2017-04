Mario Bertacchini

«Ecco, io vengo per fare, o Dio la tua volontà.»Ebrei 10.7E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Lo annunciano la sorella Maura, le nipoti Rita e Gloria con i rispettivi mariti e i pronipoti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 19 aprile alle ore 10.00 circa presso la chiesa di Ognissanti indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19.15 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ai medici del reparto Lungodegenza Padiglione Barbieri per le cure prestate.18 aprile 2017Le famiglie del condominio di Borgo San Domenico n. 5 partecipano al dolore di Maura per la perdita del fratello18 aprile 2017