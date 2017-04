Leda Piccinini

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 72Ne danno il triste annuncio la sorella Maria Luisa ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo mercoledì 19 c.m. alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di S. Andrea di Torrile.Le ceneri riposeranno nel cimitero di S. Polo di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale.18-4-2017Ï Ennio, Maria GazzaÏ Enrica, Alberto Dallaturca, Piero e AnitaÏ Marta e Gianni RossiniÏ Fam. Corradi Alfonso, Paola, Ada e RositaÏ Fam. Pino PiccininiVanna con Pierluigi, Manuela e Davide partecipano al dolore di Maria Luisa per la perdita della cara18 aprile 2017Le famiglie Mercori commosse e partecipi si uniscono al dolore della signora Maria Luisa per la perdita della sorella18-4-2017Francesca, Loredana, Giovanna, con le rispettive famiglie, sono vicine alla cugina Maria Luisa per la perdita della cara sorella18 aprile 2017