Laura Ferrarived. Pioli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio le figlie Giovanna e Rosaria con Giancarlo, Federica, Marta con le rispettive famiglie e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 patendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di Marzolara.Un particolare ringraziamento a tutti i medici e agli operatori sanitari della Casa di Cura Val Parma di Langhirano. Un grazie di cuore a Cristiana e Michela della Cooperativa Proges e agli infermieri domiciliari. I famigliari ringraziano il medico curante dott. Pajoutan Moghaddam e l'amico dott. Haji Alì Reda.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 aprile 2017Ï Famiglia Giovanni OllariÏ Alì, Elena e famigliaIrma, Cinzia, Elena, Rosanna, Ester, Alessandra, Grazia, Mariella e tutto il personale docente della Scuola Primaria di Calestano partecipano al dolore di Giovanna per la perdita della cara mamma18 aprile 2017