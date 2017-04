Nello Michelotti

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Lo annunciano con dolore il fratello Angelo con Marcella, l'adoratissima Elisabetta con Marco, Letizia, Matilde e Bianca, ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 19 c.m. alle ore 10,00 nella chiesa parrocchiale di Fontanelle di Roccabianca, indi al cimitero di San Secondo P.se.Il S. Rosario verrà recitato nella chiesa di Fontanelle questa sera alle ore 21,00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla ditta Pro.ges., alle assistenti domiciliari del quartiere Lubiana di Parma ed alla Casa di Riposo Italo Poli di Fontanelle.Un grazie di cuore alla sig.ra Aurelia per le premurose cure prestate.18 aprile 2017Ï Fam. NotariÏ Fam. GazzoliÏ Fam. Gianna Emilio MauroI collaboratori della ditta Michelotti sas si stringono con affetto al titolare Angelo per la perdita del caro fratello18 aprile 2017Ciao zioGrazie per avermi accompagnata, sostenuta ed aiutata nel percorso della mia vita.Ti ricorderò sempre.Elisabetta.18 aprile 2017