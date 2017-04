È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio: il figlio Roberto con Luciana, i nipoti Elisa e Andrea, il pronipote Mathias e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi mercoledì 19 aprile alle ore 10 partendo dall'abitazione in Via Pietro Nenni n.1 per la chiesa Parrocchiale di S.Croce indi al cimitero di Fontanellato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 aprile 2017