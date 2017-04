Tina Incoronata Gagliardi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 59Lo annunciano i figli Mirco e Natascia con Mauro, le sorelle Franca e Rosanna, i fratelli Lello ed Enzo, cognati, cognate e parenti tutti.Il funerale avrà luogo giovedì 20 aprile alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria della Pace indi al Crematorio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale del Reparto di Oncologia.19 aprile 2017Il Presidente del Gruppo Cooperativo Colser-Auroradomus, i Consiglieri di Amministrazione, tutti i Soci e i dipendenti, partecipano, profondamente commossi, al grande dolore della famiglia per la scomparsa di19 aprile 2017I titolari e dipendenti di Ducale Macchine da Caffè partecipano al dolore del caro Mirco per la prematura scomparsa della mamma, signorae porgono ai famigliari sentite condoglianze.19 aprile 2017