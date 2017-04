Pierina Frascari

Ci ha lasciato la nostra caradi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Elia con Costantino, Francesco con Anita, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì, 20 aprile alle ore 10,00 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la parrocchiale di Santa Maria del Piano.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Santa Maria del Piano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico della Casa Protetta Val Parma di Langhirano.19-4-2017Ï Famiglia Gennari EzioÏ Ceresini Marco e fam.il tuo ricordo ci accompagnerà sempre.Vegliaci da lassù insieme al papà.Elia e Francesco.19-4-2017