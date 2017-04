Egidio Piras

È mancatoNe danno il triste annuncio i figli Romina, Luca con Lucia e la piccola Viola, e tutti i suoi cari.I funerali si svolgeranno giovedì 20 alle ore 14.00 partendo dalla Casa di Riposo «S. Mauro Abate» di Colorno per la chiesa di Sorbolo (ore 14.30 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutti coloro che in qualsiasi modo l'hanno affettuosamente assistito.19 aprile 2017