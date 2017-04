Ulisse Zancanella

Dopo una vita esemplarmente dedicata alla famiglia ed al lavoro ci ha lasciatidi anni 93Lo annunciano i figli Marilena con Adriano, Adriana con Martino, Fabio, Giampaolo, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì, , alle ore 15,30 nella parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore ove il caro Ulisse sarà fatto giungere dall'ospedale di Vaio per le esequie, indi al cimitero di Cabriolo.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla liturgia del commiato.Sensi di stima e gratitudine i famigliari rivolgono ai medici e a tutto il personale del reparto di Terapia Intensiva Cardiologica dell'Ospedale di Vaio per le premurose cure prodigate al loro caro.20 aprile 2017Ezio, Albertina, Lucia, Pieranselmo e famigliari sono affettuosamente vicini ad Adriana, Martino e famigliari per la perdita del caro20 aprile 2017