Nello Veggenti

Non piangetemi, adesso io sto bene, vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla Terradi anni 66Addolorati lo annunciano a chi gli ha voluto bene la moglie Maria, la figlia Daniela, le cognate, il cognato, i nipoti, i cugini e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 21 aprile, partendo alle ore 14,45 dalla Sala del Commiato C.O.F. «Dallara» di Fornovo Taro (Via Solferino 14) per la chiesa di Felegara, indi al Tempio Crematorio.La camera ardente sarà aperta al pubblico per le visite dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a Giulio e Adriana per l'affettuosa vicinanza, al Dott. Sebastiano Buti per la grande professionalità dimostrata.20 aprile 2017Ï Giannino Pesci e figliÏ Famiglie Sartori Giuseppe, Anna e MariarosaÏ Lara, Domenico BernazzoliÏ Fam. Francesco GhidiniCiaoti porterò sempre nel mio cuore con tanto amore.Grazie dell'esempio che mi hai dato.La tua Daniela.20 aprile 2017Ciao carissimonoi che abbiamo avuto il privilegio di avere il tuo affetto, di conoscere bene le tue qualità, la tua forza, la tua gioia di vivere, l'amore che avevi per Daniela e Maria, faremo di tutto un modello..del tuo incancellabile ricordo.Tuo cugino Giulio con Adriana.20 aprile 2017La famiglia Carlo Valenti partecipa al lutto dei familiari per la scomparsa del caro20 aprile 2017Fabrizio, Caterina, Andrea, Cristina e Veronica abbracciano affettuosamente Daniela e Maria per la perdita del caro20 aprile 2017