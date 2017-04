Daniele Simonazzi

Ci ha lasciatodi anni 65Lo annunciano con dolore la figlia Erika con Enrico, i nipoti e parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà venerdì 21 aprile alle ore 14.30 partendo dalla Casa di Riposo Val Parma di Langhirano direttamente per il Tempio della Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 aprile 2017Ï Gavino Cuccui e fam.Ci uniamo al dolore di Erika e famiglia per la perdita del papàGli zii Francesco, Marirosa con Barbara e Ubert.21 aprile 2017Il Gruppo Alpini di Langhirano si uniscono al dolore della famiglia dell'ex Capo Gruppo21 aprile 2017Le famiglie Maggiani, Remedi, Zanlari unite ai dipendenti e ai collaboratori di Frigomeccanica porgono sentite condoglianze ad Erika e famigliari per la perdita del padre signor21-4-2017Maria, Allietta con Mauro, Enrica con Corrado, Milena con Gianluca e rispettive famiglie, sono vicini a Erika per la perdita del caro papà21 aprile 2017Paolo con Gabriella, Marialena e Luca si uniscono al dolore di Erika per la perdita del caro papà21 aprile 2017Ciaoti sia sereno il riposo.Giovanni, Giorgia e Luca.21 aprile 2017Ciao AlpinoGli amici del Bar Al Buse.21 aprile 2017Titolari e dipendenti della ditta Autotrasporti Garsi Snc sono vicini ad Erika e famiglia per la perdita del padre21 aprile 2017CiaoGiusi, Gino e Federica.21 aprile 2017Ciaoti ricorderemo sempre.Famiglia Enzo Manara.21 aprile 2017