CROCE



Ci ha lasciato Giampaolo Brunelli



Lo annunciano la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, il fratello, la cognata e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo oggi 21 aprile alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa di Ognissanti indi al cimitero di Busseto. Parma, 21 aprile 2017



Ï Angelo, Stefania, Manuela Mori



Ï Bizzi Paolo e famiglia



Ï Bizzi Stefano



Ï Luca Bellingeri



Ï Viliam Adorni ed Enrica



Ï Paolo Adorni ed Elisa



Filippo e Cinzia sono vicini all'amico fraterno Michele e a tutti i familiari per la perdita del caro Giampaolo Parma, 21 aprile 2017



Il Presidente Filippo Mordacci, il Vice Presidente Andrea Folli, il Sindaco Nicola Bianchi della Fondazione Assistenza Pubblica Parma si stringono in un affettuoso abbraccio all'amico e Consigliere Fondatore Michele per la scomparsa del caro papà Giampaolo Parma, 21 aprile 2017



La Presidente ed i soci di Santa Rosa Soc. Coop. partecipano al lutto di Michele e famiglia per la scomparsa del caro papà Giampaolo Felino, 21 aprile 2017



Nicola Bianchi e Luca Romeo, con tutti i colleghi e collaboratori dello Studio partecipano commossi al lutto di Michele per la scomparsa del padre Giampaolo Brunelli Parma, 21 aprile 2017



Gisella, Carlo e Francesco sono vicini a Michele e famiglia per la perdita del padre Giampaolo Brunelli Parma, 21 aprile 2017



Gli amici del calcetto sono vicini nel dolore a Paolo per la scomparsa del caro papà Giampaolo Parma, 21 aprile 2017



Paolo, Andrea, Michele e Matteo Larini, Maurizio Paterno e le loro rispettive famiglie esprimono la loro vicinanza a Michele e Paolo facendo memoria del caro Giampaolo Parma, 21 aprile 2017



I soci, i dipendenti ed i collaboratori di Assiparma partecipano al dolore della famiglia Brunelli per la perdita del caro Giampaolo Parma, 21 aprile 2017



Gli amici di Professional Brokers Associati si stringono affettuosamente a Michele nel ricordo del padre signor Giampaolo Brunelli Parma, 21 aprile 2017



Gianluca e Paola Casali con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Michele e familiari per la scomparsa del caro papà Giampaolo Brunelli



e porgono sentite condoglianze. Parma, 21 aprile 2017



Gianmaria, Elena, Marco, Stefano e tutti i collaboratori dello Studio sono vicini a Michele, Paolo e familiari per la perdita del caro papà signor Giampaolo Brunelli Parma, 21 aprile 2017