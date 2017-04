Iole Dall'Olio

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio il marito Aldo, le figlie Paola con Antonio, Annamaria con Diego, i cari nipoti Stefano, Melissa e Fabio, la sorella Elina con Giancarlo, il cognato Franco e parenti tutti.Le esequie avranno luogo oggi 22 c.m. alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Mezzano Inferiore indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Luigi Gabba per le cure prestate e alla signora Katia per l'amorevole presenza.22-4-2017Ï Famiglia Edgardo RanieriZia Lina e le cugine Rinalda e Anna con le loro famiglie sono vicine a Aldo, Paola, Anna Maria in questo triste momento per la scomparsa della cara22-4-2017Mara, Daniele e tutto lo staff del Ristorante Lo Storione si stringono a Paola e famigliari per la perdita dell'amata mamma22-4-2017