Dino Terenziani

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Elsa, la sorella, i fratelli, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 24 aprile alle ore 9.30 partendo dalla Casa di Cura «Città di Parma» per la chiesa di Sala Baganza indi per il cimitero di Collecchio.Il Santo Rosario sarà recitato domani domenica 23 aprile alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa di Riposo di «Villa Benedetta».Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.22 aprile 2017Terenziani Ugo, Maria e i figli partecipano al dolore dei familiari per la perdita di22 aprile 2017