Maria Rosa Sirocchi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio i figli: Maura con Gino, Mariangela con Alberto, Mirca con Amedeo, Maria Elide con Massimo e Gian Luca con Alessandra, i nipoti, pronipoti, il cognato e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 22 aprile alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in via Gramsci 3 per il Duomo di Colorno indi si proseguirà per il cimitero di Torrile.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutte le persone che le sono state vicine, ai medici e a tutta l'equipe della Clinica Medica dell'Ospedale Maggiore di Parma, alla signora Tranquilla vada la nostra riconoscenza per le cure prestate.Non fiori ma eventuali offerte alla Pubblica Assistenza di Colorno.22 aprile 2017Ï Famiglie FerrariniÏ Famiglie Renato e Gianluca GabelliÏ Angela Cavalli e famiglieÏ Famiglia Alberto RossiÏ Romano, AnnamariaÏ Monia, Emanuele e AdeleÏ Fam. Dinardo, Teresa NanettiÏ Maura, Faber, AlessandroÏ Luciana, Gigi MontaliÏ Fratelli SpaggiariCiao nonnasei stata per noi una grande nonna.Non dimenticheremo mai il bene che ci hai voluto.I tuoi nipoti Davide, Daniela, Luca, Marco, Andrea, Alessandro, Pamela e Chiara, le adorate pronipoti Elisa, Sibilla e Nicole.22 aprile 2017Carasappiamo che ora sei insieme ad alcuni dei tuoi cari e che insieme a loro ci guarderete e ci guiderete sempre.I tuoi nipoti Cinzia, Alex, Silvia, Albertino, Massimiliano, Davide e tuo cognato Alberto.22 aprile 2017Profondamente addolorati Anna, Rita con Nicola, Luciana con Giorgio, Cristina con Paolo con tanto affetto si stringono ai cugini Maura, Mariangela, Mirca, Maria Elide e Gian Luca per la scomparsa della cara mamma22 aprile 2017Cesare, Rossana e Greta sono vicini a Mariel, Gian Luca e famigliari per la perdita della loro cara22 aprile 2017Le famiglie Bruno e Gianluca Zaghi partecipano commosse al lutto dei familiari per la perdita della cara22 aprile 2017