Cesare Guidi

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 48Ne danno il triste annuncio la moglie Adele, i figli Mariachiara e Michelangelo, il papà Dalmazio, la mamma Luigia Amedea, i fratelli Gregorio e Lorenzo con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di Corniglio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 aprile 2017Ï Liliana Montagna e figliÏ Carla Longhi, Gianni, Paolo, MatteoÏ Fam. Vinciguerra GiancarloÏ Scatolificio GiampietriÏ Michele CeparanoÏ Massimo GuidettiÏ Panificio Guido AlinoviÏ Famiglia Guidetti LambertoÏ Gianni e Anna BurattiÏ Luciano CerdelliÏ Fam. Giulio GuidettiÏ Famiglie TurriniÏ Jacopo e BarbaraÏ Giorgio Tramalloni e famigliaÏ Fam. Gianlorenzo ZammarchiÏ Ristorante ClaudiaÏ Giuseppe Pensieri e famigliaÏ Oscar Graiani e famigliaÏ Giacomo Romei e famigliaÏ Fam. Domenico AlbertelliÏ Giovanni e Leo DavoliÏ Alimentari Rossi e fam.Ï Dina, Massimo, Alberto, Maurizio, Marco, Mauro, Mario StuppiniÏ Gigi, Stefania, MarcoÏ Alessandro, Barbara, CaterinaÏ Fam. Quintavalla Gabriele, Raffaele e OrnellaÏ Pia, Carlo, Severo e Rita GuidiÏ Filippo, Andrea, Cesare Allodi e famiglieÏ Marco Cacciani e famigliaÏ Famiglia Toschi SergioIrma, Federica e famiglia piangono la perdita del caro22 aprile 2017Gli zii, le zie e i cugini si uniscono al dolore di Adele, Mariachiara, Michelangelo, Igia e Dalmazio per l'immatura scomparsa del caro22-4-2017Per la scomparsa del carolo zio Gaetano Sciacco, unitamente ai propri familiari, è vicino al dolore della famiglia per la grave perdita.22 aprile 2017La zia Blanka Podgorska si unisce al cordoglio dei famigliari per la grave perdita del caro22 aprile 2017Il Parrocco Don Valdemar con il Consiglio Pastorale e le catechiste sono vicini con la preghiera e l'affetto ad Adela, Mariachiara e Michelangelo, ai genitori, fratelli e parenti tutti per l'improvvisa scomparsa del caro22 aprile 2017Antonio, Emanuele, Gennaro, Maria Grazia, Giulio e Paolo sono vicini a Lorenzo e famiglia per la scomparsa del caro22 aprile 2017Addolorati per la prematura scomparsa disiamo vicini con grande affetto a tutti i famigliari.Gianni, Bianca, Marilena, Margherita, Domenico, Massimo.22 aprile 2017Partecipiamo al dolore dei famigliari per la scomparsa del caroMari, Pupa, Manu, Alle, Giorgio.22 aprile 2017I condomini del Condominio La Colonia si uniscono al dolore dei famigliari per l'improvvisa scomparsa del signore porgono sentite condoglianze.22 aprile 2017Gli ex compagni di Scuola e gli amici si stringono con tanto affetto a Gregorio e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore per la prematura scomparsa diAnna Rita, Antonella e Andrea, Elisabetta, Laura, Giusi e Gianni, Gino, Cinzia e Claudio, Marco e Roberta.22 aprile 2017Franco, Silvana, Massimiliano, Daniela, Alessandro, Stefania partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro22 aprile 2017I titolari della ditta Arte Dolce Srl increduli per la morte del carosi stringono con affetto al dolore della famiglia.22-4-2017Bambini e genitori della Scuola Primaria e Secondaria di Corniglio si stringono in un affettuoso abbraccio ai compagni Maria Chiara e Michelangelo e alla mamma Adele per la perdita del papà22 aprile 2017Galeazzo Cavalieri Manasse, Simona con Roberto, Nicolò e Matteo si uniscono al dolore di tutta la famiglia Guidi per la scomparsa improvvisa di22 aprile 2017Ciao «Nonno»Bruno, Mirella, Davide e Michele.22 aprile 2017Celestino e Dolores Boselli, unitamente a Leonardo, Ramona e Raffaele, sono affettuosamente vicini a Dalmazio, Igia, Adele, Mariachiara, Michelangelo, Lorenzo e Chicco per la perdita del caro22 aprile 2017Gli alunni, il dirigente, il personale docente e non docente della Scuola di Corniglio, profondamente colpiti ed addolorati si stringono con affetto a Mariachiara, Michelangelo e famiglia per l'improvvisa perdita dell'adorato papà22 aprile 2017