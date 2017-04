CROCE



Ci ha lasciato la nostra cara Carla Amandini in Albertelli



Ne danno il triste annuncio il marito Emilio, la cognata Maria Assunta e la nipote Cristina, cugini e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno lunedì 24 aprile alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in via Renzo Pezzani ,27 Langhirano per la parrocchiale di Petrignacola.



Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella chiesa di Petrignacola.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento al Reparto di Unità Coronarica Intensiva dell'Ospedale Maggiore di Parma. Petrignacola, 22 aprile 2017



Carissima Carlina



dirti grazie è nulla, per ciò che sei stata per noi: sorella maggiore, seconda madre, immensa maestra, compagna instancabile, impareggiabile cuoca, dolce angelo custode, esempio di vita e di amore alla Bellezza.



Solo Cristo, assieme ai tuoi e nostri Genitori e da tutti i Santi, saprà ripagare, in un abbraccio cosmico, la tua generosità, le tue lacrime, il tuo Amore senza fine.



Tuoi per sempre Paolo, Corrado, Daniela, Viviana. Milano-Parma, 22-4-2017



Il Consiglio Direttivo e soci tutti della Famija Pramzana partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa di Carla Amandini



ricordandone il suo grande impegno quale Presidente del gruppo femminile della Famija. Parma, 22 aprile 2017



I condomini di viale Vittoria 9/11 si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa di Carla Parma, 22 aprile 2017



Ciao Carla



la tua Petrignacola si stringe a te in un ultimo affettuoso abbraccio. Petrignacola, 22 aprile 2017