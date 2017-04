Mariella Zoni

Ci ha lasciato la nostra adorata mammaLo annunciano con grande dolore i figli Nicoletta con Paolo, Francesco con Anne, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato domenica alle ore 20,30 nella chiesa di Marano.I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 14,15 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 aprile 2017Grande esempio di amore, bontà e altruismo. Così eri e così vogliamo ricordarti ziaUn abbraccio forte a Nicoletta e Francesco.Ivana, Emma, Fabrizio e famiglie.22 aprile 2017Addio caracugina, amica, confidente. Le mie domeniche non saranno più le stesse senza di te. Mi stringo con affetto a Nicoletta e Francesco.Lina.22 aprile 2017I cugini Fabrizio, Ivana, Andrea, Emma e Lorenzo con le rispettive famiglie si stringono a Nicoletta e Francesco per la perdita della cara mamma22 aprile 2017Anna Maria, Silvia e Paolo Rivalta si uniscono al dolore di Nicoletta e Francesco per la perdita della cara mamma22 aprile 2017Per la scomparsa della cara amicapartecipano al lutto Roberto e Ida Gabbi.22 aprile 2017