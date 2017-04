Giorgio Pessina

È mancatoA funerali avvenuti lo annunciano la mamma Camilla, Daniela, Dario, Sergio, Giuliana, Marco, Francesca, Elisa, Filippo, Oliver, Luciana, Thomas, Mario, Lodovico e parenti tutti.La famiglia ringrazia il Dott. Paolo Pizzigoni, il Dott. Gian Paolo Bacchini, le infermiere domiciliari del quartiere Montanara, medici, infermiere del Day Hospital Oncologico di Cremona, gli amici e i colleghi che gli sono stati vicini.23 aprile 2017Nel ricordo dizia Tina, Luigi, Ione e famiglie sono vicini ai famigliari in questo momento di grande dolore.23 aprile 2017Ivana è vicina a zia Camilla, Daniela, Dario, Sergio, Giuliana per la scomparsa del cugino23 aprile 2017Tutti i colleghi del Gruppo Overmach ricordano con tanto affetto il caro collega23 aprile 2017Andrea, Aldo, Giovanni Ghidini partecipano al dolore di tutta la famiglia per la perdita del caro collaboratore23 aprile 2017Ci hai lasciato da poco e il dolore è ancora grande... come grande è l'abbraccio a Daniela, Dario, Camilla, Sergio e tutti i famigliari. Ciaoamico di una vita. Gio, Lella e Filo.23 aprile 2017Ï Liliana BonattiÏ Eva, Luciano, Anna, Alessandro DonatiCiaovivrai sempre nei nostri cuori che così prematuramente hai lasciato.Graziano, Chiara e Veronica23 aprile 2017