Pietro Rosselli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Lalla e Corrado, la nipote Stefania con Gabriele, Federico, Filippo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 24 aprile, partendo dalla sala del commiato Cof in Viale Villetta 16/a, alle ore 10.15 per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al Medico ed amico Fabrizio Pallini per le amorose cure prestate.23 aprile 2017