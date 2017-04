Maria Rossi

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Giovanni, l'adorato nipote Andrea con Cristina e la piccola Angelica.I funerali avranno luogo lunedì 24 aprile partendo alle ore 14.30 dalla Sala del Commiato di Ade, per la chiesa di Ozzano Taro indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarò celebrato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento a tutto il personale dei reparti di Cardiologia e Pneumologia dell'Ospedale Maggiore.23 aprile 2017Nel ricordo, nel cuore.I fratelli, le cognate, i nipoti e famiglie si stringono con affetto a Gianni per la scomparsa della cara23 aprile 2017Bino, Gianna e Carla partecipano al dolore di Gianni e famiglia per la perdita della cara23 aprile 2017