Maria Fanti

Ha raggiunto il marito Luigidi anni 86Ne danno il triste annuncio le figlie Paola e Lucilla con Mauro, la sorella Tina con Sergio, le cognate, il cognato, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.Il funerale si svolgerà lunedì 24 aprile alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi la salma sarà tumulata nel cimitero di Mattaleto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Carlo Artoni, al 118 di Langhirano e alla signora Oxana.23 aprile 2017Ï Maria, Vania, LoredanaÏ Fam. Galassi GiulianoGianni con Rossella, Daniele con Vivian e Isabel si stringono affettuosamente a Lucilla e Paola per la perdita della cara zia23 aprile 2017Tina, Sergio, Stefano, Tiziana, Giorgia, Roberto, Irene e Giovanna si uniscono al dolore di Lucilla e Paola per la perdita della cara23 aprile 2017Lina e Sauro porgono sentite condoglianze a Lucilla e Paola per la perdita della cara mamma23 aprile 2017