Clementina Bersellini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 80L'annunciano il figlio Claudio con Stefania, le nipoti Caterina con Alessandro, Marialetizia, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 24 c.m. alle ore 9.45 partendo dal S. Mauro Abate di Colorno per la chiesa di Gainago, dove alle ore 10 saranno celebrate le esequie.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Gainago.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dott. Vittorio Bellini e alla signora Michela.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di S. Polo di Torrile.Non fiori ma offerte all'A.V.I.S. sez. di Torrile e alla Pubblica Assistenza di Colorno.23 aprile 2017Ï Alba Ghirarduzzi e figliÏ Famiglia Sergio PellicelliÏ Vittoria e Felice DosiÏ Mauro, Angela, GiuliaÏ Marilena, Maria Elena, Pierangelo ConcariÏ Bersellini Giovanni e MarisaÏ Fam. Pavani BerselliniÏ Famiglia Barbieri IdannaÏ Fam. Salvatore FarinaÏ Fam. Alessandro BrignoliLa cognata Elisa, Alfeo con Cristina, Davide con Laura e Giovanni ricordano con tanto affetto la cara23-4-2017I colleghi del magazzino sono vicini a Claudio per la perdita della madre23 aprile 2017Ciaoamica di sempre.Nel nostro cuore rimarrà il tuo caro ricordo ed i momenti belli trascorsi insieme.Un affettuoso abbraccio a Claudio ed a tutti i familiari.Franco, Leda, Nice e rispettive famiglie.23-4-2017Giuliano, Lorella, Andrea si stringono in un abbraccio a Claudio e famiglia per la scomparsa della cara23 aprile 2017Ciaoi gemellini Clara e Cristian con Angela e Matteo.23 aprile 2017ti ricorderemo per sempre.Le famiglie Miele, Mulas, Concari, Prencipe, Saporito e Bianchi si uniscono al dolore di Claudio e famigliari.23 aprile 2017