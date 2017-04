Gabriele Amoretti

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 68Ne danno il triste annuncio la madre Colomba, il fratello Umberto, il cognato Curzio, i nipoti Cinzia, Davide, Fabrizio, Elisabetta, Alessandro e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 26 aprile partendo alle ore 11,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa delle SS. Stimmate indi per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.24 aprile 2017Gli amici di sempre: Carlo Gandolfi, Claudio Maria Grazia Claudia Carboni, Bruno Emanuelli sono vicini alla famiglia per la scomparsa del caro24 aprile 2017