Linda Guazzi

Non finirà l'amore che ci ha unite, resterai sermpre nel mio cuore e nella mia mente. Ci saranno parole silenziose. Il giorno 22 aprile è spiratadi anni 90Lo annunciano con tanta tristezza e dolore la figlia Cosetta con Giacomo, il fratello Sergio con Ersilia, la sorella Gianna, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, 24 aprile alle ore 15,00 partendo dalla Casa del Commiato S. Ilario, in Parma - Via Zanardelli n. 11, per il Duomo di Colorno.Un particolare ringraziamento vada agli amici, Dott. Bono, Prof. Guariglia, Dott. Giacosa e al Dott. Musini per le amorevoli cure prestate. Grazie ad Aurelia e Maria per l'assistenza e le cure che le hanno dedicato.24 aprile 2017Ï Luigi Mazzoli e fam.Ï Rosalba, Alberto Rossi e figliÏ Simona, Gino RuggeriÏ Famiglie Linda, Mauro NieroBeppe e Stefania, Alessandra con Fabrizio e Tommaso sono vicini a Cosetta nel dolore, per la perdita della mamma24 aprile 2017Paolo ed Enrica, Stefano e Cristina, Franco e Cinzia con le loro famiglie, piangono con Cosetta la perdita della cara mamma24 aprile 2017Grazie ziati porterò sempre nel mio cuore.Gian Marco.24 aprile 2017Rosanna e Sergio abbracciano con grande affetto Cosetta che ha perso la sua adorata mamma24 aprile 2017Cara ziaLeonardo, Anna, Daniele e Alice.24 aprile 2017Nel ricordo della mammaAngela, Umberto, Marzia, Giancarlo, Tita, Roberto abbracciano Cosetta e famiglia.24 aprile 2017La famiglia Pattonieri è vicina alla cara Cosetta in questo momento di dolore per la scomparsa della sua mamma24 aprile 2017Gianni, Claudia, Ennio, Alberto e Mario con le rispettive famiglie sono vicini a Cosetta nel dolore per la perdita della mamma, signora24 aprile 2017Miriam e Tiziana con Bruno e Marcello si stringono commossi a Cosetta per la perdita della cara mamma24 aprile 2017Andrea, Alessandro e Chiara con le rispettive famiglie sono vicini con affetto a Cosetta e Giacomo per la perdita della cara24 aprile 2017Ciaocon tanto affetto ti salutiamo.Raffaella, Barbara, Filippo Grassi.24 aprile 2017