Franco Ferretti

E' mancato all'affetto dei suoi cariCommendatoredi anni 81Ne danno il triste annuncio la moglie Gabriella, i figli Sandra con Luca, Fausto con Paola, gli adorati nipoti Franco, Bianca, Alberto, Giacomo e Vittorio, la sorella Maria e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 26 aprile alle ore 10,30 partendo dalle sale del commiato di Ade srl, site in Viale della Villetta 31/A, per il Duomo di Parma indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani, martedì 25 aprile alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al Prof.re Guariglia, al Dott.re Giacosa, alla Dott.ssa Simonazzi e al Dott.re Fiorini, alla sorella Maria con Luciano, ad Elena e Nadia e al numeroso e meraviglioso gruppo di amici e parenti per la costante presenza e le amorevoli cure prestate durante il lungo periodo di malattia.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.24 aprile 2017Ï Fam. Ferrari Vittorio Gabriella e AlessandroÏ Avv. Matteo ChiodiÏ Franco, Rosanna ChiodiGrazie a mio suoceroper esserci sempre stato per me e per i miei figli, per la tua lealtà e la tua tenacia e per tutti i valori che ci hai insegnato con infinito affetto e profonda stima.Paola.24 aprile 2017I titolari della ditta Savini partecipano al lutto della famiglia Ferretti per la scomparsa del caro24 aprile 2017Sergio, Ersilia, Gian Marco partecipano al lutto di Gabriella e famigliari per la perdita del loro caro e nostro grande amico24 aprile 2017Laura e Umberto Cecchi si stringono a Gabriella, Fausto e Sandra per la perdita del caro24 aprile 2017hai sempre amato l'arte e donato amore a tutti.Sarà difficile senza il tuo sguardo dolce.Paola e Marco Rotelli.24-4-2017Ciaoamico di una vita, di bei momenti vissuti assieme che non dimenticheremo mai.Un abbraccio alla tua Gabriella, a Maria e a tutta la tua bella famiglia.Angelo e Luisa, Attilio e Valentina, Fabio e Carla, Pino e Irene, Giancarlo e Anna, Luciana Bocchi, Angela Saccò.24 aprile 2017Paolo e Giulia con Marta sono vicini a Fausto, Sandra e Gabriella per la perdita del caro24 aprile 2017Angela e Gianni Dazzi, Claudia e Lino Beccari partecipano al dolore di Gabriella, Fausto, Paola, Sandra e di tutta al famiglia Ferretti nel ricordo del caro24-4-2017Pietro e Betta con Costanza, Carolina e Allegra sono vicini e si stringono con affetto a Gabriella, Sandra, Fausto e Paola per la perdita diuna grande persona ed un caro amico che ci manca già.24 aprile 2017Arturo e Maria Giulia stringono in un grande abbraccio Fausto e tutti i famigliari ricordando con affetto24 aprile 2017In questo momento di dolore vi giungano le nostre più sentite condoglianze per la perdita del caroSimone Di Federico e Pier Paolo Franzosi.24 aprile 2017Antonio e Patrizia si uniscono al dolore di Fausto e della sua famiglia per la perdita del padre24-4-2017I membri del Consiglio di Amministrazione uniti al Collegio Sindacale di Sandra Spa, esprimono il loro cordoglio a Gabriella, Fausto, Sandra e alle loro famiglie per la perdita del presidente24-4-2017E' stato il Presidente ideale, Uomo di grande buon senso, che cercava sempre il dialogo, che sapeva madiare, ma che alla fine prendeva le sue decisioni con coraggio e fermezza.Un presidente che non amava fare discorsi ma era presenza costante in Azienda. Un Uomo che in questi anni è stato un costante punto di riferimento per tutti.Le collaboratrici ed i collaboratori si stringono alla moglie Gabriella, ai figli Sandra e Fausto e a tutti i cari da sempre vicini al nostro PresidenteCiao Presidente, che la terra ti sia lieve.24-4-2017Gianfilippo e Paola partecipano al dolore della signora Gabriella, di Sandra, Fausto e delle loro famiglie per la perdita del caro24 aprile 2017Sandro è vicino all'amico Fausto e famiglia per la perdita del caro papà24 aprile 2017<+T>Mario e Claudia con Riccardo e Tommaso si uniscono al dolore di Sandra e famiglia per la perdita del caro signor24 aprile 2017<+T>Partecipiamo affettuosamente al dolore di Fausto per la scomparsa del papàCommendatore<+T>Alberto e Grazia.24 aprile 2017<+T>Con sincera commozione condividiamo il dolore per la perdita del Presidente<+T>Ronni Bindani e famiglia.24 aprile 2017<+T>Stefano e Lucia ricordano con affetto l'amicoe porgono sentite condoglianze a tutti i familiari.24 aprile 2017<+T>E' nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama.rimarrà sempre con voi come l'arte da lui tanto amata.<+T>Siamo vicini a Gabriella, Fausto con Paola e Sandra.<+T>Raffaella e Arrigo.24 aprile 2017<+T>Costanza, Irene, Carolina, Virginia e Allegra abbracciano forte Franco, Bianca e Alberto per la perdita del loro adorato nonno24 aprile 2017<+T>Il Prof. Antonio Giovati partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa del signor24 aprile 2017<+T>Un Imprenditore amante dell'arte, maestro di vita e grande uomo.<+T>Siamo vicini a Gabriella, Fausto, Sandra e famiglie.<+T>Paolo e Paola Agadi.24 aprile 2017<+T>Ciao<+T1>Francoamico di sempre ti ricordermo con tanto affetto.<+T>Un forte abbraccio a tutta la famiglia.<+T>Gianni, Vanna, Monica, Annalisa.<+T2>Parma, <+DL>24 aprile 2017<+T>Luigina e Mario Marchesi partecipano al dolore di Gabriella e figli per la perdita del marito<+T1>Franco<+T2>Parma, <+DL>24 aprile 2017<+T>Le famiglie Bertolini e Soncini si uniscono al dolore della famiglia Ferretti per la scomparsa di<+T1>Franco<+T2>Parma, <+DL>24 aprile 2017<+T>Franco e Silvana Spaggiari partecipano al dolore di Gabriella., Sandra e Fausto per la grande perdita di <+T1>Franco Ferretti<+T2>Parma, <+DL>24 aprile 2017<+T>Siamo affettuosamente vicini in questo momento di dolore e porgiamo sentite condoglianze a Gabriella figli e parenti tutti per la perdita del loro caro<+T1>Francogli amici Mina, Gianni, Silvana, Romano, Graziana, Ulderico, Loretta, Oriella, Rocco, Rosaria, Angelo.<+T2>Parma, <+DL>24 aprile 2017<+T>Siamo vicini alla famiglia Ferretti per la perdita del caro <+T1>Franco<+T>Paola Affanni e Elio Fumi.<+T2>Parma, <+DL>24 aprile 2017<+T>Maria Elisabetta Contino partecipa sentitamente al dolore dei famigliari per la scomparsa del signor<+T1>Franco Ferrettinell'ammirato ricordo della sua persona.<+T2>Parma, <+DL>24 aprile 2017<+T>Nel dolore di questo difficile momento, siamo vicini a Gabriella, Sandra e Fausto con un profondo e commosso abbraccio per la perdita del caro<+T1>Franco<+T>Giorgio e Lina, Rossana e Gabriele, Nadia e Pierluigi.<+T2>Parma, <+DL>24 aprile 2017