Guido Soncini

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, si è spento serenamente ed è salito al Padre CelesteAddolorati lo annunciano la moglie Marisa, l'adorato figlio Gabry, il fratello Enzo, la suocera, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Basilicanova.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 26 aprile alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Basilicanova, indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Silvio Guerra per le amorevoli cure prestate.25 aprile 2017Ï Fam. Fabio, Arturo PezzaniÏ Fam. Enrico, Roberto, Giuseppe OmbelliniÏ Fam. Celideo GrossiÏ Fam. Mauro ScaccagliaÏ Fam. Luigi Morini S. PoloÏ Vania Morini ColornoÏ Luigi Mazzoli e famigliaÏ Famiglia Claudio SonciniÏ Franco Soncini e famigliaÏ Fam. Romano PezzaniÏ Fam. Bruno ScaccagliaCiaograzie di tutto quello che mi hai insegnato.Sarai sempre con me.Gabry.25 aprile 2017Annalisa, Mauro, Simone e Daniela con famiglia sono vicini a Marisa e Gabriele per la perdita del caro25 aprile 2017Lino e Silvana Catellani si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro amico25 aprile 2017