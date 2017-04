Simona Dallaromanina

Chiara e Michele ad esequie avvenute per la volontà della loro cara annunciano la salita al Cielo die ringraziano tutti coloro che con affetto e amore li hanno sostenuti e hanno condiviso con loro questo lungo periodo di sofferenza.In particolare: i parenti tutti, amiche e colleghe dell'Ospedale di Vaio, Hospice di Vaio, i colleghi di Ireti di Parma, gli amici e le amiche di Borghetto, i Postini di Borghetto, Parma Anziani servizio assistenza, il Dottor Franciosi, il Dottor Ghisoni e i suoi collaboratori, il Dottor Brianti con la famiglia, la Dottoressa Aguzzi e il Dottor Bersellini medici curanti, Don Luca amico e Parroco di Borghetto.Simona da lassù vi abbraccia tutti.25 aprile 2017Il fratello Marco con Sabrina abbracciano forte Michele e Chiara in questo triste momento per la perdita della cara25 aprile 2017I compagni della Scuola di Borghetto e le famiglie ricorderannocon grande affetto.25-4-2017