Luca Guasti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 22Con immenso dolore lo annunciano la mamma Nadia con papà Paolo, il fratello Andrea e la nonna Luisa.I funerali avranno luogo domani mercoledì 26 aprile alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Sant'Evasio, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Si ringrazia il personale medico e paramedico del Reparto U.T.I.R. dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.25 aprile 2017I condomini del condominio Galileo Galilei 13 partecipano al dolore di Paolo, Nadia, Andrea Guasti per la perdita del caro25 aprile 2017