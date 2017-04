Paolo Martini

Ci ha lasciatoCon profondo dolore l'annunciano la moglie Patrizia, il fratello Silvano con M.Eva, la cognata Gabriella con Filippo, Alessandro e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 26 aprile alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Monticelli Terme indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25-4-2017Ï Fam. Daniele, Franca RocchiÏ Stefania e Giovanni MazzaÏ Rino SalvaraniÏ Fam. Roberto Salsi e figliÏ Famiglie Anna, Cristina e Giona RivaÏ Asd Avis MontechiarugoloÏ Bertinelli Giancarlo e famigliafai buon viaggio amore mio.Patty.25-4-2017Il nipote Alessandro con i cognati Gabriella e Filippo sono vicini a Patty nel ricordare un grande ciclista, un maestro di vita, una persona speciale: il nostro25-4-2017Ciaote ne sei andato troppo presto.Zio Otello con Cristina, Dante, Manuela e Chiara.25-4-2017Ilaria con Davide ed Elena si stringono a Patty, Silvano ed Eva per la dipartita del caro cugino25-4-2017Ciao cuginoSilvia.Con Davide e la mia famiglia abbraccio forte Patty, Silvano ed Eva.25-4-2017I cugini Giorgio, Marisa, Veraldo ed Emilio con le rispettive famiglie sono vicini a Patrizia, Silvano e famigliari per la perdita del caro25 aprile 2017Maria Assunta con Beppe, Eleonora e Mauro, si stringono in un forte abbraccio a Patrizia e Silvano per la perdita del caromarito e sportivo esemplare.25-4-2017Le famiglie del Condominio Alfredo profondamente commosse si uniscono al dolore di Patrizia per l'improvvisa scomparsa di25 aprile 2017Non sarà una frenata a interrompere la nostra amicizia di una vita.CiaoMarco e Giorgio.25-4-2017Sentimento molto forte, capace di dominare completamente una persona.Questa è la passione e questo è quello che abbiamo dentro.Luca, Armando, Raffaella, Sandro, Stefano, Mattia, Fabio, Enzo, Alessandro, Mara, Luca, Giorgio, Giovanni, Demetrio, Alessio, Giovanni, Giuseppe, Gianpaolo, Sergio, Daniele, Rino, Ugo, Marco.Ciao25-4-2017«Monticelli Terme 1960» è vicina a Patty e famiglia per la perdita dell'amico25-4-2017Ciaoavremo sempre un caro ricordo di te.Paola e Demetrio.25 aprile 2017Marco e Cristina sono vicini a Patrizia per la perdita del caro25-4-2017Ci stringiamo al dolore dei familiari in questo triste momento per la prematura scomparsa diGianluca, Fausto, Gian Paolo e Silvana Ghiretti.25-4-2017Elisabetta, Stefano e Martino sono vicini a Patty per la perdita del nostro25-4-2017Giorgio e Roberta, Carlotta e Andrea sono vicini a Patrizia per la perdita del caro25-4-2017<+T>Gli amici del Ballo ricordano con affettoe sono vicini a Patrizia, in questo momento di dolore.24-04-2017