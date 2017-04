Teresa Scaramuzza

«Non rattristiamoci di averla persa ma ringraziamo di averla avuta.»(Sant'Agostino)E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Lo annunciano con dolore il figlio Gildo con Rossana, la figlia Romana con Roberto, i nipoti Luigi, Marco con Silvia, Matteo, Stefano ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 27 alle ore 15 partendo in auto dalla camera mortuaria di Busseto per la chiesa di S.Maria degli Angeli, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S. Maria degli Angeli.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante al dott. Luigi Gardini ed alla signora Nina per le amorevoli cure prestate.26 aprile 2017Paolo e Paola Cassoni con Francesca e Massimiliano sono vicini con tanto affetto a Gildo e Romana e loro famiglie per la perdita della cara26 aprile 2017Le famiglie Emilio e Michele Pelizziari partecipano commosse al dolore di Gildo e Romana per la scomparsa della madre26 aprile 2017