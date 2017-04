Roberto Valenti

Non è più con noidi anni 66Lo annunciano con immenso dolore la moglie Paola, i figli Cristiano con Giovanna, Lorenzo con Marianna ed Emma, la sorella Lella, la suocera Ines, cognati, cognate, nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì alle ore 8.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 19.30 presso la stessa chiesa.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott.re Maini, alla Dott.ssa Fanello del CORE di Reggio Emilia, al Dott.re Casalini, al dott.re Mori, al Prof.re Dell'Abate, al Dott.re Tortorella e a tutti gli amici che gli sono stati vicini.26 aprile 2017Ï Paola e Gianmaria Casoni PattaciniÏ Benassi Paolo e GiorgioÏ Marco Minetti e famigliaÏ Gianfranco Benecchi e fam.Ï Giuliana Mantelli e fam.Ï Gianna e LucaÏ Enrico e LuisaÏ Piera e Paolo CalderoniÏ Maura GelatiÏ Fabrizio, Monica, Andrea, Fabio CoelliÏ Albina, Massimo TalignaniÏ Franco Ugozzoli e fam.Ï Alberto Avanzini e fam.Ï Stefano CarrettaÏ Giovanni Paini e Michele RastelliCiaoti abbraccio forte e con grande affetto per l'ultima volta.Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me.Lella.26 aprile 2017Ciao nonnoè stato bellissimo averti accanto, continua a sorridermi e proteggermi da lassù.Ti voglio bene.Emma.26 aprile 2017Gian Paolo con Stefania e Jessica è vicino a Paola, Cristiano e Lorenzo per la scomparsa del caro26 aprile 2017Claudio, Patrizia e Luca abbracciano forte Paola, Cristiano e Lorenzo per la prematura scomparsa del loro amato26 aprile 2017Ines è vicina alla figlia Paola e ai nipoti in questo doloroso momento per la perdita del caro26 aprile 2017Angela, Luciano, Caterina con Paolo si uniscono al dolore dei cugini Lella, Paola e famiglia per la perdita del caro26-4-2017Ci stringiamo in un forte abbraccio a Paola, Cristiano e Lorenzo nel ricordo del carissimoI cugini Franco, Luigi, Rosetta, Giuseppina, Giuseppe, Pierangela e famiglie.26 aprile 2017L'ASD GS Felino partecipa al dolore di Cristiano e famiglia per la perdita del caro26 aprile 2017Il Presidente, i consiglieri, collaboratori e amici della ASDB Langhiranese Calcio sono affettuosamente vicini a Paola, Cristiano e Lorenzo per la perdita del caro amico26 aprile 2017Ione e Ivano Piovanini partecipano commossi al lutto di Paola e figli per la scomparsa del caro26 aprile 2017Paolo e Mariella Dell'Abate si uniscono all'immenso dolore dei famigliari per l'immatura scomparsa dell'amico26 aprile 2017Il Presidente, il Consiglio Direttivo, e i tesserati tutti dell'Orsa Parma partecipano al dolore di Paola e figli per la perdita del caro26 aprile 2017Ï Claudio ed Antonietta BassiUlisse, Mauro e Marisa, Franco e Anna, unitamente ai dirigenti e ai ragazzi del S.Secondo anni '80 sono vicini a Paola e figli in questo triste momento per la scomparsa del caro26 aprile 2017La Presidenza Provinciale, il Consiglio Provinciale, gli arbitri e i collaboratori del Centro Sportivo Italiano di Parma sono vicini a Paola, Cristiano e Lorenzo in questo momento di dolore per la perdita dell'amicoconsigliere provinciale e regionale Csi.26 aprile 2017Pietro Savi, Rosella, Gianluca Guareschi sono vicini a Paola, Cristiano e Lorenzo per la prematura scomparsa di26 aprile 2017Gianni e Mirella Casalini si stringono con grande affetto a Paola, Cristiano e Lorenzo con le rispettive famiglie e alla sorella Lella in questo triste momento per la prematura scomparsa del carissimo26 aprile 2017Franco e Giuliana addolorati per la scomparsa disono vicini a Paola, Lorenzo e Cristiano e partecipano al dolore di tutti i famigliari.26 aprile 2017Gli amici del mattino della Virtus: Angelo, Andrea, Carlo, Danilo, Ermes, Giancarlo, Luigi e Pietro sono vicini a Paola, Cristiano e Lorenzo per la perdita del caro26 aprile 2017Ï Luigi Setti e fam.Ï Gianluca ZanichelliÏ Paolo PescatoriCarlo, Marilena e Aldo, sono vicini a Paola, Cristiano e Lorenzo per la perdita del caro26-4-2017<+T>Roberto Fieschi, Rosanna Capelletti, Giuseppe e Laura Amoretti, Roberto e Claudia De Renzi, Carlo Mora, Laura Romanò e Maura Pavesi partecipano commossi al dolore di Paola, Cristiano, Lorenzo e Lella per la perdita del carissimoper tanti anni prezioso e stimato collaboratore del Dipartimento di Fisica.26 aprile 2017<+T>Ciaonon ti dimenticheremo mai.<+T>I tuoi colleghi e amici Alberto, Renato, Pietro, Claudio, Michele, Gianni, Luigino, Liliana, Alberto, Marcello, Gianfranco, Andrea, Daniele.26 aprile 2017<+T>Ci ha lasciato un grande amico<+T>Lo piangono Paolo, Grazia, Pietro, Foscolo, Andrea e Sandra.26-4-2017<+T>Il Presidente, i dirigenti e giocatori tutti del A.C Sorbolo formulano le più sentite condoglianze al collega ed amico Cristiano per la scomparsa del caro papà26 aprile 2017<+T>Mirco, Miranda, Lori e famiglia ricordano con affetto l'amico<+T1>(Valò)e abbracciano Paola, Cristiano e Lorenzo.26 aprile 2017<+T>Sei stato un amico fraterno.<+T>Ciao<+T1>Valò<+T>Pietro e Marina.<+T2>Parma, <+DL>26 aprile 2017<+T>Ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia Valenti per la perdita del loro caro e nostro amico<+T1>Roberto<+T>Fabrizio, Aldo, Daniele, Carlo e rispettive famiglie.<+T2>Fontevivo, <+DL>26 aprile 2017<+T>L' A.S.D. S.Secondo Calcio partecipa al dolore della famiglia Valenti ed esprime sentite condoglianze per l'immatura scomparsa dell'amico<+T1>Roberto<+T2>S.Secondo P.se, <+DL>26-4-2017<+T>Ci uniamo al dolore di Lorenzo e familiari per la perdita del caro<+T1>Roberto<+T>Alida, Gianni, Sara e Lello.<+T2>Collecchio, <+DL>26 aprile 2017<+T>Gli amici dello S.D.L.A. abbracciano con tanto affetto Paola, Cristiano e Lorenzo, ricordando il caro amico<+T1>Robertocompagno di tanti bei momenti insieme.<+T2>San Secondo P.se, <+DL>26-4-2017<+T>Tutta la contrada Prevostura ricorda con affetto il contradaiolo<+T1>Robertoe si stringe al dolore della famiglia.<+T2>San Secondo P.se, <+DL>26-4-2017