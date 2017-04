Vainer Testi

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Lo annunciano la moglie Vilma, i figli Cristina con Mauro, Roberto con Carmen, i nipoti Francesca con Luca, Victor, Anna, Riccardo, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 27 aprile alle ore 10.30 partendo dalle sale del commiato di Ade srl, site in Viale della Villetta 31/a, per la chiesa del Buon Pastore indi per il Tempio di Valera.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.La famiglia ringrazia di cuore il Dott.re Leonardo Bandini.26 aprile 2017Ï Matteo, Mariantonia, Silvio, Simona, Giorgio, Daniela e famiglieÏ Claudia, Arnaldo e famigliaÏ Mara e famigliaÏ Carmen Mazzeo e famigliaÏ Ninetta, Antonella MazzeoÏ Betta, Gianmario e GretaÏ Ezio, Divo FratiÏ Fam. Labadini RiccardoÏ Fam. Quarantelli NandoVilde, Bruno e Remo con le rispettive famiglie si stringono in un forte abbraccio alla cognata Wilma e ai nipoti Maria Cristina e Roberto per la perdita del caro fratello26-4-2017Mario, Cinzia, Fausto, Enrico e Nathanaelle partecipano con infinita tristezza al dolore di Vilma, Cristina, Roberto e di tutti i famigliari per la perdita del caro26 aprile 2017Bianca, Adua con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Vilma, Roberto e Cristina per la perdita del caro26-4-2017Gianluca, Carla, Sylvia, Fawzia partecipano al dolore di Bruno per la perdita del fratello26 aprile 2017Stefano e Monica, Stefano e Marisa, Michele e Federica, Corrado e Lina, Gian Luca e Carmen, Cristiano ed Ughetta, Gian Luca e Marta, Claudio e Claudia, Gian Paolo e Margherita, Giuseppe e Gabriella, Paolo, Alan, Enrico e Daniele si stringono a Roberto e famiglia per la perdita del caro papà26 aprile 2017