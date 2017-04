Riccardo Palano

«Sei stato per tutti un esempiod'amore, di forza, di pazienza, didelicatezza, di gioia.Noi vogliamo ricordarti cosìe quella meravigliosa luce che ha sempre brillato nei tuoi occhi, continuerà per sempre a brillare nei nostri cuori e ad alimentare le nostre vite.Sei parte di noi e noi siamo parte di te, siamo una cosa sola che non si spezzerà mai.»Ci ha lasciato il nostro carodi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Rina, le figlie Dantina con Silvano, Claudia con Pierangelo, i nipoti Alan con Stefania, Jvan con Elisa e la piccola Emma, Alessia con Filippo, Marco, i fratelli Antimo e Gina e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì, 28 aprile alle ore 10.00 partendo dal Centro Cure Progressive di Langhirano per la chiesa di Corcagnano, indi al cimitero di Santa Maria del Piano.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Corcagnano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al personale medico e paramedico del Centro Cure Progressive di Langhirano e al Dott. Guido Parisini.27 aprile 2017Ï Franca, Paolo FattoriRossella e famiglia abbracciano Claudia per la perdita del caro27 aprile 2017Ï LorettaPierino e Maria sono vicini a Claudia e famiglia per la scomparsa del caro27-4-2017Titolari e dipendenti de La Felinese Salumi sono vicini a Palano Dantina per la perdita del caro papà27 aprile 2017I condomini del Condominio Beatrice A partecipano al dolore della famiglia per la perdita del signor27 aprile 2017Il suo amore resterà nei vostri cuori per sempre.Nel profondo dolore per la perdita del caroRiccardosiamo vicini a Claudia, Pier, Alessia e Marco.Gli amici: Umberto e Stefania, Antonio e Elisa, Giovanni e Maria Elena, Giuseppe e Simona, Emilio e Francesca, Luca e Sandra e Mario.27 aprile 2017Ci uniamo con un grande abbraccio al dolore di Claudia e famiglia per l'immensa perdita diAdriana e Massimo, Antonella e Piergiorgio, Mariateresa e Gianmarco, Fernanda e Maurizio, Giovanna e Gianluca, Silvia e Marino, Anna.27 aprile 2017Dipendenti e collaboratori dell'Impresa Tirelli srl si uniscono al dolore di Claudia e famiglia per la scomparsa del loro caro27 aprile 2017