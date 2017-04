Enzo Bussoni

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 73Ne danno il triste annuncio la figlia Simona con Corrado, Sofia e Sabrina, la compagna Nina, Suor Anna, le sorelle Giancarla ed Anna, il fratello Valter, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, venerdì 28 c.m.alle 10.15 partendo dalla Sala del Commiato Cof in viale della Villetta 16/a per la chiesa di Maria Immacolata (via Casa Bianca) indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 aprile 2017Ï Famiglia Dalcò MarioÏ Scala Innocenzo e famigliaÏ Scala C ristina e famigliaÏ Maria Luisa ChiesaÏ Marisa Pioli e Giuliano ReggianiÏ Famiglia BuluggiuÏ Associazione Volontariato «Il Quadrifoglio»Ï Giorgio e famigliaÏ Famiglia Lida TanziÏ Fam. Luca SettiÏ Fam. Marialisa BenassiÏ Fam. Mauro BersanelliÏ Simona e Gianfranco ZiveriÏ Greta, Marco e ManuelÏ Franca, Roberto Miodini e figliÏ Nando, Angiolina, Rita, Giancarlo, Filiomena e SilviaÏ Mezzadri Giovanni e figliÏ Famiglia Azzoni FiorenzoGrazierimarrai sempre nei nostri cuori.Sofia e Sabrina.27 aprile 2017Ci stringiamo in un forte abbraccio a Simona e famiglia nel ricordo del carissimoI fratelli Carla, Valter con Rita, Anna con Alberto.27 aprile 2017Ziomancherai tanto a tutti noi, ma resterai per sempre vivo nei nostri cuori.Ciao.I tuoi cari nipoti Elisa con Massi e Niccolò, e Andrea con Monia, Barbara con Francesco, Ginevra e Virginia, Ilaria con Nicola e Cristian, Monica con Pasquale, Angela con Mauro, Chiara e Elena, Gianluca con Davide e Mattia.27 aprile 2017CiaoGianni ed Ercolina.27 aprile 2017Zia Ines, Roberta e Bruno addolorati e sorpresi sono vicini ai familiari tutti per la repentina scomparsa del cugino e caro amico27-4-2017Giuliana e Galliano Bussoni partecipano commossi al dolore di Simona e dei familiari tutti per la scomparsa del caro27 aprile 2017Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Giulio e Franca, Liborio e Tiziana, Mario e Tina, Giacomo e Giusy, Guglielmina, famiglia Franzoso.27 aprile 2017Ci stringiamo al dolore dei familiari per la improvvisa e dolorosa scomparsa del caro amicoLuigi, Ada, Catia, Cristiano e Sonia.27 aprile 2017Ugo e Silvano Romani, le rispettive famiglie e tutti i collaboratori del Gruppo Romani sono vicini alla famiglia Bussoni per la scomparsa del caro27 aprile 2017Daniele e Rossana, Giacomo e Giacomina, Susy e Luca, con le rispettive famiglie sono vicini a Simona, Sofia e Sabrina per l'improvvisa scomparsa del caro27 aprile 2017Gli amici Francesco, Francesca, Marzia, Dante, Luisa, Ivo, Luciano ricordanocome persona buona, solare e generosa e porgono ai famigliari le più sentite condoglianze.27 aprile 2017