Maria Zanelli

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio il figlio Giuseppe con Chiara, gli adorati nipoti Luca, Michela con Simone e il piccolo Riccardo, le cognate Ida e Silvana e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 28 aprile partendo alle ore 13.45 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Varsi, ove alle ore 14.45 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Varsi.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.27 aprile 2017Ciaoti porteremo per sempre nel nostro cuore.Michela e Luca.27 aprile 2017Ciaoresterai sempre nei nostri cuori.Anna, Renato, Marina, Rudy e Christofer.27 aprile 2017Ciaonon dimenticheremo mai la tua forza, la tua energia e la tua fiducia nella vita, i tuoi slanci e la tua gentilezza.Un abbraccio a Giuseppe e alla sua famiglia.Ida, Giuliano, Fernanda, Serena, Sara con Flavio, Letizia e Giovanni.27 aprile 2017Enrico, Maria Teresa e Mario si stringono con affetto a Giuseppe, Chiara, Michela con Simone e Luca in questo momento di dolore per la scomparsa della cara27 aprile 2017