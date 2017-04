Ermelinda Corsi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la figlia Rita con Claudio, i nipoti Cristina, Federico con Marianna, Alessandro e Giusy, la sorella Rosina, il fratello Bruno, la nipote Valeria.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in Sodina di Cozzano per la chiesa indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Antonio Chiapponi e agli infermieri domiciliari.28 aprile 2017Ï Famiglia Ugo e Luca Pedesinisarai sempre con me.Fedi.28 aprile 2017Carauna brutta sera di pioggia ti ha portata via, ma tu vivrai sempre felice e serena dentro il mio cuore.Ti voglio bene.Tua Cristina.28 aprile 2017Maria Pia, Gabriella e famiglie sono vicine a Rita e famigliari per la scomparsa della cara mamma28 aprile 2017