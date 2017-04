Aldina Monticelli

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Mario, Carla e Paola con le rispettive famiglie.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Ballone, indi per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico del Centro Cure Progressive di Langhirano.28 aprile 2017Ï Fam. Liliana MontagnaÏ Luisa SchianchiÏ Iside, Rosanna e DomenicoÏ Famiglia Sassi MarinoÏ Famiglia Sassi SimoneLa Direzione, il personale e tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia Domenico Maria Villa sono vicini a Carla e a tutta la sua famiglia per la perdita della adorata mamma28 aprile 2017Gianni, Lina, Isabella con Andrea porgono le più sentite condoglianze a Paola, Carla e Mario per la perdita della mamma28 aprile 2017Bruno con Fabrizia, Pietro con Mafalda sono vicini ai figli e alle loro famiglie in questo triste momento per la scomparsa della cara mamma28 aprile 2017Cecilia, Chiara, Maurizio, Pierluigi partecipano al dolore di Sara e famiglia per la scomparsa della cara nonna28 aprile 2017