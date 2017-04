Maria Manti

Ha raggiunto in Cielo il marito Armando e i figli Gino e Luigi la nostra caradi anni 105Ne danno il doloroso annuncio le figlie Ines, Iole e Rita, i generi, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi venerdì 28 c.m. partendo dall'abitazione dell'estinta in via G. di Vittorio, n. 2 per la chiesa parrocchiale di Soragna ove alle ore 15.00 sarà celebrato il rito funebre indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Un ringraziamento particolare al Dott. Luca Marani e alla signora Angela per le premurose cure ed assistenza prestate.28 aprile 2017