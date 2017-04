Teresa Orsi

Ha raggiunto i suoi cari alla Casa del Padredi anni 87Ne danno il triste annuncio il marito Gualtiero, i figli Elena, Luigi e Daniela con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la chiesa di Neviano Arduini indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare alla cara Luisa e ad Isabella per le amorevoli cure prestate.28-4-2017Ï Silvio, Manuela e SilviaÏ Mariachiara, Francesco, Cinzia e famigliaÏ Natalina, Liliana, PaoloÏ Silvana, Alessandro, Ermes VescoviÏ Famiglie CaprariLella ed Emilio Sassi con Annalisa, Guglielmo e Paolo sono vicini a Daniela, Lello, Alice, Lisa e famigliari per la perdita della loro cara26 aprile 2017Il Presidente, i Consiglieri, i Soci, i Casari e il Segretario del Caseificio Sociale di Neviano Arduini sono vicini a Gualtiero e Luigi nel dolore per la scomparsa della caraed esprimono sentite condoglianze a tutti i famigliari.28-4-2017Adele è vicina a Gualtiero, Elena, Gigi e Daniela in questo momento di grande dolore per la perdita della cara28 aprile 2017