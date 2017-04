Renato Zurlini

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Anita, i figli Antonio con Mafalda e Giada, Rita con Andrea e Jasmine, il fratello, i cognati, le cognate e nipoti.I funerali si svolgeranno oggi venerdì 28 aprile alle ore 14.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Leonardo Bandini per la disponibilità dimostrata.28 aprile 2017I nipoti Ilaria, Roberta, Stefano, con le rispettive famiglie, sono vicini alla zia Anita, Rita e Antonio per la perdita dello zio28 aprile 2017Laila, Augusto e Barbara sono vicini ad Anita, Antonio e Rita per la perdita del caro28 aprile 2017