È mancatodi anni 87Addolorato lo annuncia il figlio Corrado.I funerali si svolgeranno sabato 29 aprile alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per l'Oratorio dei Rossi di via Garibaldi indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 aprile 2017I condomini del Condominio di P.le Dalla Chiesa, 7 esprimono profondo cordoglio ai famigliari per la scomparsa del signor28 aprile 2017