Olga Pesci

È volata in cielodi anni 77Lo annunciano il marito Enore con Oliver, Daniela, Luca e Marian, la sorella, i fratelli, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 29 aprile alle ore 15,00 partendo dall'abitazione in via Qualatico, 5 (in auto) per la chiesa parrocchiale di Ozzano Taro, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Emilio Sani.28 aprile 2017Ï Famiglia Cesare CavatortaÏ Isabella Bonati e famigliaÏ Ubaldo, Ivana, Andrea e GabrieleÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteSiamo vicini a Daniela e famigliari per la perdita della caraRenzo, Gianna, Stefania, Efisio e Sara.28 aprile 2017Cinzia e Luca, Antonella, Aldo e Alice, Cristina e Franco, Stefania e Antonio, Patrizia ed Enzo partecipano al dolore di Daniela e familiari per la scomparsa dell'amata mamma28 aprile 2017Clara, Lino, Tiziana, Daniele partecipano al lutto di Enore, Daniela e Luca per la scomparsa della cara28 aprile 2017Il Gruppo Cacciatori Orma Grossa si stringono a Enore e famiglia per la perdita della loro cara28 aprile 2017Daniela, Marta, Roberta, Adele, Cristina, Maria Alberta e Mirella abbracciano Daniela e la sua famiglia ricordando con affetto28-4-2017Vuoi sapere dove sono adesso?Sono nella Casa del Padre, nel posto preparato per me.Sono dove vorrei essere, non più nel mare tempestoso, ma nel porto sicuro e tranquillo.Colleghi ed amici del Cerb stringono Daniela in un affettuoso abbraccio nel salutare mamma28 aprile 2017Alberto con Elisa e Michele, Maria Grazia e Mario Tardini si stringono in un abbraccio affettuoso a Daniela e piangono con lei la scomparsa della cara mamma28 aprile 2017