Luigi Calzetti

Ha concluso il cammino terrenodi anni 91Lo annunciano la moglie Rosina, il figlio Carlo, i nipoti Teresa, Davide e Tommaso ed i parenti tutti.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Antognano (via Berzioli).I funerali si svolgeranno sabato 29 c.m.- alle ore 11.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa chiesa indi al cimitero di Vigatto.Carlo ringrazia i colleghi medici, infermieri e Oss della malattie infettive per la sensibilità manifestata.Non fiori ma offerte alla Caritas Diocesana.28 aprile 2017Ï Daniela e Mauro CavalieriCi manchi già tantissimo, nostro adorato zioErnesto e Luigi Camilo, Isabella, Carlo, Gian Marco, Rossano e Valeria.28 aprile 2017Con infinita tristezza, un caro saluto al nostro zio specialeEdies, Ermes, Matteo e Tommaso.28 aprile 2017Rita e Patrizia Calzetti e famiglie si stringono a Carlo e Rosina in questo momento di dolore per la perdita del papà28 aprile 2017«Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino eparlatemi ancora. Io vi amerò dal cielo come Vi ho amatosulla terra.»(S.Agostino)Carissimola ricorderemo sempre con profondo affetto.Cinzia e Matilde.28 aprile 2017Condomini, inquilini e amministratore del condominio Residenza Silvana di via Berzioli 4 partecipano con vivo dolore al lutto dei familiari per la scomparsa del signor28 aprile 2017