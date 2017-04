Franco Ferrari

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il doloroso annuncio la moglie Gabriella, il figlio Davide con Elena, le sorelle, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 29 aprile partendo alle ore 13,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Marco, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.29 aprile 2017Ï Carlo e Loredana OvrezziÏ Romeo e Anna BiaccaÏ Carla e Claudia GroppiÏ Franca FolchiniÏ Famiglia Luciano e Paola SelattiGuido, Silvia ed Alberto sono vicini a Gabriella e Davide per la scomparsa del caro29 aprile 2017Rita e Giancarlo unitamente a Filippo e Cristina abbracciano forte Gabri e Davide per la perdita del caro29 aprile 2017Vittoria, Giovanni, Giulia, Vladimir e Lilia abbracciano Gabriella e Davide per la perdita del caro29 aprile 2017CiaoRoberto e Giancarla con Enrico e Stefania.29 aprile 2017Primo e famiglia sono vicini a Gabriella e Davide per la scomparsa del caro29 aprile 2017Siamo vicini con affetto alla famiglia diPaola Bassi e Willy.29 aprile 2017Ci stringiamo in un abbraccio a Gabriella e Davide nel ricordo diEugenia e Giorgio.29 aprile 2017