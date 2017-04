Tecla Rodio

Improvvisamente è mancata ai suoi caridi anni 86Ne danno il doloroso annuncio il marito Andrea, i cognati Letizia, Rina, Adelmo, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 29 aprile alle ore 10.30 partendo dall'abitazione in via Folli 19 per la chiesa di Ozzano Taro indi al Tempio della Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Giovanni Barazzoni.29-4-2017Ï Famiglie Cesare e Matteo CavatortaLa cognata Letizia è vicina al fratello Andrea per la perdita della cara29 aprile 2017sei stata una cara cognata e una zia generosa con tutti noi.Ci mancherai tanto.Adelmo, Caterina, Patrizia, Roberta, Matteo, Stefano, Mario.29 aprile 2017Sorridici ancora dolcemente carae guidaci sempre con il tuo esempio e il tuo ricordo lungo il cammino della nostra vita.I tuoi pronipoti Janis, Nicole, Rebecca, Alex.29 aprile 2017Ciaote ne sei andata in punta di piedi, senza far rumore, ma è assordante il silenzio che hai lasciato nella nostra vita.I tuoi nipoti Ermanno, Maria Carla, Jessica, Cristian, Emanuele, Rossana.29 aprile 2017Ciaonon ti dimenticheremo mai.Tua nipote Angela con Renato, Monia, Simone e rispettive famiglie.29 aprile 2017I nipoti Enrico, Pier Luigi, Claudia e rispettive famiglie sono vicini ai familiari per la scomparsa della cara29 aprile 2017Il cugino Alfredo Rodio e famiglia piangono la scomparsa die sono affettuosamente vicini al marito Andrea.29 aprile 2017