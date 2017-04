Millo Ponzi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio: il figlio Alfredo, la cognata Bruna, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 29 aprile alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma, per la piazza di Basilicagoiano, indi in corteo per la chiesa parrocchiale locale, dove sarà celebrata la S. Messa.Si proseguirà poi per il cimitero di Valera (Pr) in attesa di cremazione.Si ringraziano anticipatamente coloro che parteciperanno alla cerimonia.29 aprile 2017Ï Luigi e Franco DentiÏ Fam. Giuseppe Ponzi e Alba LoriÏ Famiglia Sergio FriggeriÏ Bar La VillaÏ Fam. Castagnetti AngeloCiao grande ziola tua bontà e la tua allegria ci saranno sempre da esempio.Machedda, Ennio, Carmen, Lucedio, Renzo, Mirella e rispettive famiglie.29-4-2017Roberto con Stefania e Roberta sono vicini ad Alfredo per la perdita del caro zio29 aprile 2017Gina è vicina ad Alfredo per la perdita del caro papà29 aprile 2017Alessandro, Silvia, Massimo, Enrico e famigliari si uniscono al dolore di Alfredo per la perdita del caro papà29-4-2017