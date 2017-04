Rina Venturini

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il doloroso annuncio i figli Giorgio e Luca con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 29 aprile con partenza dall'Ospedale Maggiore alle ore 15,00 per la chiesa di San Giuseppe, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sincero ringraziamento al Dott. Pietro Coghi ed alla Dott.ssa Francesca Negri per le cure prestate.29 aprile 2017Ora sei una delle nostre amate stelline, sogni d'oroIl tuo adorato nipotino Kiki.29 aprile 2017La sorella Luisa e la nipote Monica con Mario e Francesco, sono vicine a Giorgio e Luca per la perdita della cara mamma29 aprile 2017Giuseppina Fontana con Claudia, Severino, Marco e rispettive famiglie sono vicini a Luca e Giorgio per la perdita della cara mamma29 aprile 2017Sandra e Massimo Boni sinceramente addolorati sono vicini in questo triste momento a Giorgio e famigliari per la perdita della cara mammache ricordano con affetto.29 aprile 2017