Elda Ricchini

Ci ha lasciatoLo annunciano addolorati i nipoti Giorgio con Franca, Stella con Massimo e la piccola Irene e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.45 presso Villa San Bernardo indi per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Suor Elena, al personale medico e paramedico di Villa San Bernardo per le professionali e amorevoli cure prestate.29 aprile 2017Maria Luisa è vicina a Giorgio, Franca, Stella, Max per la scomparsa della signora29 aprile 2017