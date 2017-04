CROCE



È improvvisamente mancato all'affetto della sua adorata moglie Rosetta e del nipote Alessandro Pietro Paolo Allodi



di anni 82



Il funerale si terrà martedì 2 maggio alle ore 14.00 a Busto Arsizio nella Basilica di S. Giovanni.



No fiori ma eventuali donazioni all'associazione ANFFAS di via Piombina di Busto Arsizio. Busto Arsizio, 29-4-2017



Ï Daniela, Maurizio Bianchi



Ï Fam. Maria, Deanna Nasi



Ï Fam. Allodi Gianni



Flavia, MariaLuisa, Antonio, Paolo, Ettore, Ebe, profondamente colpiti dalla scomparsa del caro Pietro sono affettuosamente vicini a Rosetta, partecipando al suo dolore. Sorbolo, 29 aprile 2017



Maria e Giorgio Salvarani con le figlie Anna e Rita partecipano al lutto di Rosetta per la perdita del caro Pietro Sorbolo, 29 aprile 2017